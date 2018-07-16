عماد علي - أهي انتفاضة المعانين العفوية؟

2018/07/16 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي ربما للاهداف السياسية الخفية دور لانطلاق هذه التظاهرات او ايقاد شرارة العملية بفعل ما و من قبل احد الاطراف، لهدف تكتيكي مرحلي، الا ان ما دفع الى توسع التظاهرات و ربما امتدادها يوميا و خروجها عن الحدود لما اعقتد ان يجري في مساحة معينة هو معاناة المواطن الاقتصادي و الانحباس و الانعزال نتيجة سيطرة شلات مختلفة سواء بصدفة او بفعل خارج عن صفات العراقيين ععلى سدة الحكم.يعاني العراق بجميع مكوناته منذ ......

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