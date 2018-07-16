مسؤول يمني:

2018/07/16 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول حكومي يمني إن أنصار الله "الحوثيين" اقتحموا منزل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر في العاصمة صنعاء وقاموا بنهب محتوياته.

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