السبسي: على الحكومة إنهاء الأزمة أو الاستقالة

2018/07/16 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حكومة بلاده إلى السعي للحصول على إجماع سياسي أو تقدم استقالتها، مشددا على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

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