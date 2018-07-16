الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


السبسي: على الحكومة إنهاء الأزمة أو الاستقالة
2018/07/16 | 01:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حكومة بلاده إلى السعي للحصول على إجماع سياسي أو تقدم استقالتها، مشددا على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السبسي: على الحكومة إنهاء الأزمة أو الاستقالة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السبسي: على الحكومة إنهاء الأزمة أو الاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مؤتمر ديشامب: لاعبو فرنسا لا يعرفون ما هو الفوز بكأس العالم
⋙ شاهد - بوجبا يسخر من الجمهور الإنجليزي
⋙ غلاف توتوسبورت : CR7
⋙ ذي قار تبدأ بفرض حظر التجوال الليلي من اليوم وحتى اشعار آخر
⋙ مسؤول يمني: "الحوثيون" يقتحمون منزل رئيس الحكومة في صنعاء
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أحمد يوسف: تكريس الانقسام يعني ابتلاع الضفة وتهميش غزة
⋙ فيديو| محلل سياسي يكشف الأهداف الخبيثة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي
⋙ بالصور.. تجدد التظاهرات المطالبة بحزمة إصلاحات بالبصرة
الأكثر شيوعا