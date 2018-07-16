ذي قار تبدأ بفرض حظر التجوال الليلي من اليوم وحتى اشعار آخر

2018/07/16 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، الاجهزة الامنية أعلنت بدء حظر التجوال الليلي بالمحافظة وحتى اشعار آخر.وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "الأجهزة الأمنية بمحافظة ذي قار أعلنت عن المباشرة بإجراءات حظر التجوال الليلي بالمحافظة بدءا من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أن "حظر التجوال سيشمل جميع مناطق المحافظة".وبين المصدر أن "حظر التجوال يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا حتى الخامسة فجرا".

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