غلاف توتوسبورت : CR7

2018/07/16 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التوتوسبورت | الـ CR7.



– الفضائي بـ تورينو : رونالدو حط الرحال يوم أمس، و اليوم الفحوص الطبية و التقديم الرسمي.



و المدينة بأكملها في حالة هذيان!

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