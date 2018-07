شاهد - بوجبا يسخر من الجمهور الإنجليزي

2018/07/16 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر سخر الفرنسي بول بوجبا، من الجمهور الإنجليزي، بعد الأغنية الشهيرة والتي انتشرت في منافسات مونديال روسيا، والتي يطالب فيها الإنجليزي لاعبي المنتخب بالفوز بكأس العالم.

وظهر بوجبا وهو يغني الأغنية الخاصة بالإنجليز، في مقطع فيديو له وهو يحتفل بتحقيقه البطولة اليوم على حساب كرواتيا.

Pogba tirando um sarro da Inglaterra hahaha“It’s coming home! Na respect, just kidding, just kidding, sorry, just kidding!” pic.twitter.com/9WikD7uMHg

— Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) July 15, 2018وحقق المنتخب الفرنسي البطولة للمرة الثانية في تاريخه على حساب كرواتيا، بعد فوزه عليها بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد.

وقدم بوجبا مباراة كبيرة في النهائي، وكان أحد أفضل لاعبي المباراة، وكلل مجهوده بهدف الديوك الرابع بتسديدة صاروخية.





