مؤتمر ديشامب: لاعبو فرنسا لا يعرفون ما هو الفوز بكأس العالم

2018/07/16 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أبدى المدير الفني الفرنسي ديديه ديشامب، عن سعادته وفخره بالفوز بلقب كأس العالم روسيا 2018، للمرة الثانية في تاريخ فرنسا.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز باللقب، بعد غياب 20 عاما، عن لقبه الأول في الأراضي الفرنسية.

وفازت فرنسا في المباراة النهائية على ملعب لوجينكي بأربعة أهداف مقابل هدفين على نظيرها الكرواتي.

بوجبا: آمل أن يكون كل فرنسي سعيدًا اليوم 🗣️#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/mVqcLvlaiQ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018وردا على هل سيتذكر أحد هذا المنتخب: "أنه سؤال صعب، نحن أبطال العالم، هذا يعني أننا قمنا بأشياء أفضل من الأخرين، نحن مجموعة شابه وبأعمار صغيرة، 14 لاعبا يخض البطولة لأول مرة، أنهم مصدر فخري لأن أقودهم في بطولة كهذة، لم نستسلم أبدًا".

وأكمل: "لم نقدم الكثير في الشوط الأول وتقدمنا بهدفين مقابل هدف، نحن الأبطال وسنكون أبطال العالم لأربع سنوات وهذا هو المهم".

وعن كونه الثالث الذي يحصد اللقب كمدرب ولاعب: "لا أفضل الحديث عن نفسي، المغامرة مرتبطة باللاعبين والطاقم الفني، سيظل الأمر محفورا دائما، ما قدمه اللاعبين اليوم أمر رائع، الأمر الجميل أنهم أبطال العالم مع شباب صغير على إدارك هذا الموقف، شباب مر من هذة التجربة، لاعبي المنتخب مجانين قليلا، لا يعرفون ما هو الفوز بكأس العالم، جميعهم متصلين ببعض، سيظلوا دائما معا، سيكون الأمر مختلفا، قد نحقق ألقابًا أخرى، لكن لا يوجد أفضل من أن تكون بطلا للعالم".

وعن كيليان مبابي الذي حصد جائزة أفضل لاعب شاب: "أنه شرف لي، لقد كان أفضل فنيا في الملعب مني، نحن المدربين نعيش نفس الفوز، أنا أسعد من اللاعبين، فرحتي هي رؤيتهم سعداء، مبابي في عمر الـ19،وأصبح بطلا للعالم، لقد قدم الكثير، أمامه 20 عاما، هنري وتريزيجية لم يحققوا الأمر مرة أخرى".

وعن جيل جريزمان: "يمتلك قدرات رائعة، بالإضافة إلى تواضعه، أنه حاسم، يوجد لاعبيم كُثر يستطيعون صناعة الفارق مع بوجبا وكيليان، الجميع يلعبون سويا، قد يكون بعض الاختلافات، ونريد الاستماع للبقية، ليقوموا بإدارك الأمور في الملعب والقتال للفوز".

وعن مفاجأت كأس العالم: "لم أرى أو أعش كأس عالم كهذا، المنتخبات الصغيرة حضرت جيدا للأمر، الذكرى الأكبر لي هو أن المنتخبات الكبيرة استحوذت وتمت معاقبتها بالمرتدات، عندما ندافع نضمن انعدام الكرات المرتدة، لا أعرف إذا كانت كأس عالم جميلة أم لا، لقد كانت هناك مباريات عظيمة وأخرى مجنونة، وصعبة، نرى الكثير من المقارنات، المنتخبات الصغيرة أقوى على الورق".

العديد من البلدان ستفرح اليوم بكل تأكيد 😅 pic.twitter.com/XSI7Ig8Xvr

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018وعن المتغييرات عن دور المجموعات: "لقد كان الأمر صعبا أمام بيرو ثم الدنمارك، لذلك قررت إراحة اللاغبين في المباراة الثالثة ولم نحاول الفوز، الأدوار الإقصائية مختلفة بداية من الارجنتين، وليونيل ميسي الذي أعطى قوة لمنتخب بلاده، لقد كان هناك توفيق وفترة كافية من أجل الاستشفاء".

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والفوز بكأس العالم عقب خسارة يورو: "لقد كان الأمر منذ عامين، مؤلم ضياع مثل تلك الفرصة، قد لا نكون أبطال العالم الآن، إذا حققنا اللقب حينها، تعلمنا كثيرا من النهائي وقللنا من أهمية اللقاء اليوم، من أجل أن نكون أفضل، النهائي الأوروبي كان مختلفا، لقد حاولنا أن نكون أكثر استرخائًا، اللاعبون عرفوا أين هم فخور لهم ولي".

وسيبدأ المنتخب الفرنسي الاستعداد في الفترة المقبلة من أجل بطولة دوري الأمم الأوروبية حيث تقع فنسا في مجموعة تضم هولندا وألمانيا.





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