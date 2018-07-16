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#هيثم بن محمد شطورو - أنا و أنت (4)
2018/07/16 | 02:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هيثم_بن_محمد_شطورو كان يوم العرس الكبير يوم دخل علينا أبي في القيلولة الى بيت جدي قائلا بكل زهو:ـ أخرجوا لرؤية السيارة.كان مستـقرنا في بيت جدي "المكي" إثر عودتـنا من ليـبـيا.

ساعتها كان بيت عمي "توفيق" في الواقع و من ثم بيته حتى في الميراث الى جانب قطعة الأرض الشاسعة المحيطة به.

كانت أسرة عمي الى جانب زوجته الطيـبة ثلاث بنات و ولدين.

تلك الدار و قطعة الأرض هي في نفـس الوقت جزء من أرض شاسعة ببـيوت أخرى تـتمحو......

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