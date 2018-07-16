امير الكويت يهاتف العبادي ويعلن استعداد بلاده تقديم كل دعم ممكن للعراق

2018/07/16 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الاحد، اتصالاً هاتفياً من امير دولة الكويت صباح الجابر الصباح.

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