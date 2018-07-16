قبل لقاء بوتين وترامب... بومبيو: الكرة بملعب روسيا

2018/07/16 | 02:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن "الكرة بملعب روسيا" بما يخص تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.

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