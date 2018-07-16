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بريطانيا تجري محادثات سرية بشأن مؤسس ويكيليكس
2018/07/16 | 02:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تجري السلطات البريطانية محادثات رفيعة المستوى مع الإكوادور بشأن طرد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج من سفارتها في لندن.

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