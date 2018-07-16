بريطانيا تجري محادثات سرية بشأن مؤسس ويكيليكس

2018/07/16 | 02:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري السلطات البريطانية محادثات رفيعة المستوى مع الإكوادور بشأن طرد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج من سفارتها في لندن.

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