غلاف سبورت : دي يونغ: “أنا برشلوني منذ الصغر”

2018/07/16 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- سبورت دي يونغ: “أنا برشلوني منذ الصغر”.اليونايتد يعرض بوغبا بـ 150 مليون يورو.

هيا برشلونيستا: -لاعبي البارسا ديمبيلي وأومتيتي يتوجون ببطولة كأس العالم في موسكو.



-فرنسا بفوز مستحق على كرواتيا راكيتيتش.



-مودريتش أفضل لاعب بالبطولة.



-بوغبا معروض على البارسا ب ١٥٠ مليون يورو.

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