2018/07/16 | 02:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- سبورت دي يونغ: “أنا برشلوني منذ الصغر”.
اليونايتد يعرض بوغبا بـ 150 مليون يورو.
هيا برشلونيستا: -لاعبي البارسا ديمبيلي وأومتيتي يتوجون ببطولة كأس العالم في موسكو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف سبورت : دي يونغ: “أنا برشلوني منذ الصغر”) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اليونايتد يعرض بوغبا بـ 150 مليون يورو.
هيا برشلونيستا: -لاعبي البارسا ديمبيلي وأومتيتي يتوجون ببطولة كأس العالم في موسكو.
-فرنسا بفوز مستحق على كرواتيا راكيتيتش.
-مودريتش أفضل لاعب بالبطولة.
-بوغبا معروض على البارسا ب ١٥٠ مليون يورو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف سبورت : دي يونغ: “أنا برشلوني منذ الصغر”) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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