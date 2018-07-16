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غلاف سبورت : دي يونغ: “أنا برشلوني منذ الصغر”
2018/07/16 | 02:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- سبورت دي يونغ: “أنا برشلوني منذ الصغر”.

 اليونايتد يعرض بوغبا بـ 150 مليون يورو.

هيا برشلونيستا: -لاعبي البارسا ديمبيلي وأومتيتي يتوجون ببطولة كأس العالم في موسكو.

-فرنسا بفوز مستحق على كرواتيا راكيتيتش.

-مودريتش أفضل لاعب بالبطولة.

-بوغبا معروض على البارسا ب ١٥٠ مليون يورو.

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