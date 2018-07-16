مبابي بعد التتويج بكأس العالم: أمامي كثير من الأهداف لتحقيقها

2018/07/16 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أكد كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، أن الأسطورة البرازيلية بيليه، كتب التاريخ، مشيرًا إلى بقوله "أنا فقط هنا ليحاول شق طريقي".

وفاز المنتخب الفرنسي بكأس العالم، بعدما تفوق على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأضاف مبابي، في تصريحات تلفزيونية، أنه كان يحاول دائمًا اللعب بالطريقة التي كان يؤدي بها دائمًا، قائلًا "أحاول أن أسجل وتحطيم الأرقام القياسية دائمًا أمر جيد، أحاول دائمًا السعي وراء الهدف".

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وأكمل "على أن أكمل، لدي طموح للوصول إلى أبعد من ذلك، الفوز بكأس العالم في سن شابة يفتح الكثير من الأبواب".

وتحدث مبابي، عن طموح فريق، حيث قال أنهم كان لديهم ثقة منذ البداية، لافتًا إلى أن كان عليهم أن يظهروا أداء جيد، حتى لو لم يكن من البداية.

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وأردف "عادل رامي قضى طوال حياته يحلم بهذا الهدف، لكني ما زلت أبدأ للتو، لدي تاريخ كامل لكتابته".

وأما عن الفوز بالكرة الذهبية فقال "من المؤكد أن كأس العالم لصالحنا، لكني لا أفكر في ذلك الآن".

وكان المنتخب الفرنسي قد نجح في الحصول على النجمة الثانية في كأس العالم.

مبابي وجريزمان يزينان قوس النصر على رأس طريق الشانزليزيه 😍🖌️#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/NXc6wHToln

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018

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