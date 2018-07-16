بنزيما يهنئ منتخب فرنسا بالفوز: أبطال العالم

2018/07/16 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر هنئ المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، زملائه في المنتخب الفرنسي بالفوز بلقب كأس العالم روسيا 2018.

وحقق المنتخب الفرنسي ثاني ألقابه الدولية بالفوز بكأس العالم بعد تخطي كرواتيا في المباراة النهائية من كأس العالم.

المنتخب الفرنسي غاب عن التتويجات منذ يورو 2000، حيث خسر نهائي كأس العالم 2006 ويورو 2016.

وغاب بنزيما عن قائمة المنتخب الفرنسي للبطولة الثانية على التوالي بعد الغياب عن يورو 2016، بسبب مشاكله مع زميله السابق ماثيو فالبوينا.

ربحنا المونديال؟ حسنًا..



لنمرح قليلًا 😄#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/X8zPuiG34T

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018وبسبب القضية التي انتشرت حينها بداعي ابتزار لاعب ريال مدريد لزميله في منتخب الديوك، لم يرتدي قميص المنتخب منذ عام 2015.

وكان الثامن من أكتوبر 2015 هو اللقاء الأخير لبنزيما بقميص فرنسا تحت قيادة المدير الفني ديديه ديشامب.

بنزيما غرد على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "برافو يا رجال، أبطال العالم".

Bravo les gars 💪 #championsdumonde 👏 pic.twitter.com/aWphlgoUoj

— Karim Benzema (@Benzema) July 15, 2018وتعد كأس العالم 2014 البطولة الأخيرة الكبرى التي يشارك بها لاعب ريال مدريد الإسباني، حيث ودعت فرنسا من ربع النهائي أمام ألمانيا.

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