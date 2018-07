ريفالدو يعترض على هدف فرنسا الأول: لم يكن خطأ

2018/07/16 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر اعترض اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو، على تقدم فرنسا على حساب كرواتيا في ملعب لوجينيكي لمشاهدة المباراة النهائية من كأس العالم روسيا 2018.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين، ليحصد اللقب الثاني بعد غياب 20 عاما.

وتقدم المنتخب الفرنسي في الدقيقة 19 عن طريق هدف عكسي لماريو مانزوكيتش، من خطأ حوله أنطوان جريزمان داخل منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول على أثر هذا الهدف بتقدم الديوك بهدفين مقابل هدف، بعدما عدل إيفان بييرسيتش النتيجة ثم تقدم جريزمان بركلة جزاء.

ريفالدو الذي توج بلقب كأس العالم 2002، مع البرازيل اعترض على قرار الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018ونشر ريفالدو على إنستجرام تعليقه على الهدف الأول: " لقد أخذت فرنسا زمام المبادرة من خلال هدف لم يكن من المفترض منحه ، لأنه لم يكن خطأ، نهائي كأس العالم لا يمكن أن يكون خطأ مثل هذا من الحكم.



لقد أضر كرواتيا في رأيي".

وشهد الهدف الأول لفرنسا عدة اعتراضات من المحللين بسبب عدم وجود خطأ من بروزوفيتش على جريزمان.

Quando eu falei que todos jogadores faziam o mesmo que Neymar não estava errado, neste momento França 🇫🇷 está ganhando com um gol que não deveria ter acontecido por não ter sido falta e o árbitro errou feio também o tal de VAR não entrou em campo a favor da Croácia 🇭🇷 e agora entrou a favor da França 🇫🇷.



Uma final de copa do mundo não pode ter um erro desses do Árbitro que de momento está prejudicando a Croácia 🇭🇷.



Essa é minha opinião.

A post shared by Rivaldo Ferreira (@rivaldooficial) on Jul 15, 2018 at 8:42am PDT

وكان المنتخبين قد فشلا في التسديد على المرمى في الربع ساعة الأولى لتكون المرة الأولى في تاريخ المباريات النهائية بكأس العالم.





