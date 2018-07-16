beIN موسكو - الحلقة 36 والأخيرة

2018/07/16 | 02:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 90 ثانية

رئيس اللجنة القطرية الأولمبية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني عن مونديال قطر 2022: نعدكم أن تكون بطولة استثنائية.

ممبابي لاعب مميز من كل النواحي

سطيفي يرى أن أربع سنوات هي كافية لتجهيز المنتخب القطري وسقف الأحلام لا بد أن يكون عاليا!

رؤوف خليف لسؤال المطروح...



من هو الإطار الفني الذي بإمكانه توفير النجاح للمنتخب القطري.

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