2018/07/16 | 02:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هاي كورة – استمرت احتفالات الجماهير الفرنسية في ميدان قوس النصر بساحة الشانز إليزيه الشهير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك احتفاءاً بفوز الديوك الفرنسية ببطولة كأس العالم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 الاحتفالات تتواصل حتى الصباح في فرنسا) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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