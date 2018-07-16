🔴 الاحتفالات تتواصل حتى الصباح في فرنسا

2018/07/16 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – استمرت احتفالات الجماهير الفرنسية في ميدان قوس النصر بساحة الشانز إليزيه الشهير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك احتفاءاً بفوز الديوك الفرنسية ببطولة كأس العالم.

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