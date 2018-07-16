🔴 الكشف عن هوية مقتحمي ملعب لوزينكي في نهائي كأس العالم

2018/07/16 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أعلنت إحدى الجمعيات المناهضة لسياسات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مسئوليتها عن إقتحام عدة أفراد كانوا يرتدون ملابس عسكرية لأرضية ملعب لوزينكي خلال مباراة نهائي كأس العالم التي جمعت فرنسا أمام كرواتيا، وذلك من أجل الاعتراض على الأوضاع السياسية والمطالبة بوقف الاعتقالات.

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