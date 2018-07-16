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🔴 ليكيب تضطر للسخرية من مبابي بسبب عمره
2018/07/16 | 03:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – عرضت صحيفة ليكيب الفرنسية تقريراً عبر إحدى صفحات عددها الصادر اليوم الإثنين تستعرض خلالها أعمار وأحوال لاعبي المنتخب الفرنسي الحالي عند تتويج فرنسا ببطولة كأس العالم عام 1998، وتمكنت ليكيب من عرض صور لجميع اللاعبين وهم أطفال صغار في ذلك العهد، إلا أنها اضطرت لوضع صورة جنين معبرةً به عن كيليان مبابي الذي لم يكن مولوداً حينها.

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