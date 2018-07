🔴 بالفيديو.. بوجبا يسخر من المنتخب الإنجليزي

2018/07/16 | 03:06

هاي كورة – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله نجم المنتخب الفرنسي، بول بوجبا يحتفل وفي يده كأس العالم، حيث أطلق لاعب نادي مانشستر يونايتد بعض الأهازيج قبل أن يُشير إلى الكأس ويقول :”إنها عائدة إلى منزلها”، وهو ما استخدمه المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الرابع في المونديال الحالي، إلا أنه اعتذر بتهكم قائلاً “أنا آسف” عدة مرات -ضاحكاً-.

Pogba: “It’s coming home! Na respect, just kidding, just kidding, sorry, just kidding!” 😂😂😂 #mufc pic.twitter.com/hE5jZsQB3z

— United Xtra (@utdxtra) July 15, 2018

