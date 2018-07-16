🔴 مودريتش: علينا أن نفخر بما قدمناه في المونديال

2018/07/16 | 03:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش :”خسارة النهائي ليست بالأمر السهل لكن يمكننا أن نفتخر بما قدمناه، كنا الفريق الأفضل لفترات طويلة من المباراة لكن بعض الأهداف الغريبة رجحت كفة فرنسا”، مُضيفاً :”فخور باختياري أفضل لاعب بالبطولة وأود أن أشكر الفريق بأكمله فلولاهم لما كان ذلك ممكنًا”.

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