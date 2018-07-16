🔴 عادل رامي يعتزل دولياً

2018/07/16 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أعلن نجم خط دفاع نادي مارسيليا والمنتخب الفرنسي، عادل رامي ذو الـ32 عاماً إعتزاله اللعب دولياً، وذلك عقب تتويج منتخب بلاده بكأس العالم، حيث قال خلال تصريحاته للتلفزيون الفرنسي :”اليوم أختم مشواري مع المنتخب، وضعت الحجر الأخير في بنايتي”.

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