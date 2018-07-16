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أعمال نهب وسرقة أثناء الاحتفالات بفوز فرنسا بكأس العالم (فيديو)
2018/07/16 | 03:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقتحم حوالى 30 شابا، مساء الأحد، مركزا تجاريا في جادة الشانزليزيه في باريس وعاثوا فيه خرابا ونهبوا بعضا من محتوياته قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، أثناء احتفالات الفرنسيين بفوز بلادهم بكأس العالم في كرة القدم.

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