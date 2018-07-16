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🔴 راكيتيتش : أهنئ الحكم على إهداء اللقب لفرنسا
2018/07/16 | 03:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – شن نجم المنتخب الكرواتي، إيفان راكيتيتش هجوماً ضارياً على الحكم الأرجنتيني، نيستور بيتانا الذي قاد نهائي كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا، حيث قال راكيتيتش :”أهنئ الحكم على البطولة الرائعة والتفاصيل الصغيرة التي أهدت البطولة لفرنسا”، مُضيفاً :”كنا نستحق الفوز، يؤلمني أن نخسر المباراة النهائية بهذه الطريقة، فالهدف الأول لفرنسا غير صحيح، وركلة الجزاء لم يكن من المفترض احتسابها”.

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