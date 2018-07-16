2018/07/16 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تمكن لاعب المنتخب الفرنسي، بينيامين ميندي من تحقيق لقبي الدوري الإنجليزي رفقة فريقه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ولقب كأس العالم رفقة منتخب بلاده هذا الموسم، على الرغم من خوضه 6 مباريات فقط مع الستيزنز و 40 دقيقة مع فرنسا في المونديال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 قصص ما وراء البطولة : ميندي .. 580 دقيقة كفيلة لتحقيق اللقبين الأغلى) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 قصص ما وراء البطولة : ميندي .. 580 دقيقة كفيلة لتحقيق اللقبين الأغلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).