جريزمان: أتمنى أن أفوز بالكرة الذهبية

2018/07/16 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويترأكد أنطوان جريزمان، نجم المنتخب الفرنسي، أن اللعب الجماعي هو أكثر أهمية، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر في كأس العالم، حيث أن تكون قويًا وموحدًا كفريق، يجلب الأهداف.

وكان المنتخب الفرنسي قد فاز أمس على كرواتيا بنتيجة 4-2، في نهائي كأس العالم.

وأضاف جريزمان، في خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن زملائه في الفريق قدموا أداء غير عادي، مشيرًا إلى أن أطفالهم سيكونوا فخورين بما قدموه، قائلًا "علينا أن نستمتع الآن، أرجو أن يتابع اللاعبين الشباب ما قدمناه، ليفعلوا مثلنا".

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وعن شعوره بالفوز بكأس العالم فقال "لا أدرك حتى الآن ما هو كأس العالم، أنه شيء كبير، أنا فخور جدًا بهذا الفريق، والإداريين والجهاز الفني والطبي نحن جميعًا مجموعة موحدة، وضعنا علامة على التاريخ، سوف نحتفل اليوم، غدًا في فرنسا.

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وعن ركلة جزاء فقال "لم أكن اعرف لماذا ذهب الحكم إلى تقنية الفيديو، وعرفت بعدها أنها ركلة جزاء، حاولت أن أبقى هادئَا وركزت، لقد فعلت الخدعى الي أقوم بها في كل ركلات الجزاء، أنا سعيد بما قدمناه".

أعمار لاعبي فرنسا خلال المونديال القادم:بافارد - 26فاران - 29أومتيتي - 28رابيوت - 26بوجبا - 29ليمار - 26ديمبيلي - 25مبابي - 22ميندي - 27كانتي - 31توليسو - 27فقير - 28جريزمان - 31هذا الجيل قد يتوّج مرة أخرى! 🇫🇷🌟#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/9ZnDY4ESCJ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018وأكمل "اعتقد أننا تعلمنا من نهائي 2016، لقد أجريتا العديد من التغيرات على القائمة، اللاعبين الجدد قدموا إلينا الإضاة، أنا فخور باللاعبين".

وتحدث نجم أتلتيكو مدريد، عن فرص الفوز بالكرة الذهبية فقال "الناس يصوتون لها، سنرى ما سيحدث، أتمنى أن أفوز بالكرة الذهبية، أما عن السوبر الأوروبي، ستكون مباراة رائعة أمام ريال مدريد، في هذه اللحظة نريد الاستمتاع مع جمسع الفرنسيين، كما قلت من قبل البالون دور ليست في يدي".

الآن منتخب فرنسا فاز ببطولة كأس العالم مرتين في التاريخ، ليتساوى مع الأرجنتين وأوروجواي.





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