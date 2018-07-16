🔴 بالصور.. الرئيس الفرنسي يزور غرفة ملابس كرواتيا

2018/07/16 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون غرفة ملابس المنتخب الكرواتي والتي شهدت تواجد الرئيسة الكرواتية، كوليندا جارابار ورئيس اتحاد الكرة الكرواتي، دافور سوكر، وذلك عقب نهاية مراسم تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم.

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