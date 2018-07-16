الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


🔴 بالصور.. الرئيس الفرنسي يزور غرفة ملابس كرواتيا
2018/07/16 | 03:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون غرفة ملابس المنتخب الكرواتي والتي شهدت تواجد الرئيسة الكرواتية، كوليندا جارابار ورئيس اتحاد الكرة الكرواتي، دافور سوكر، وذلك عقب نهاية مراسم تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم.

sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-16_00-40-20_980703-200x117

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 بالصور.. الرئيس الفرنسي يزور غرفة ملابس كرواتيا) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 بالصور.. الرئيس الفرنسي يزور غرفة ملابس كرواتيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ملخصات واهداف مباريات كأس العالم روسيا 2018 كاملة
⋙ نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018: ملخص وأهداف مباراة فرنسا وكرواتيا
⋙ إحراق 845 سيارة على هامش الاحتفالات في فرنسا
⋙ ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في باكستان إلى 149 قتيلا
⋙ 🔴 قصص ما وراء البطولة : هيرنانديز.. من ماتادور يُودع المونديال مبكراً إلى ديك يصيح في النهائي
بالفيديو والصور
⋙ إنفانتينو: لا أجد سلبيات في تقنية حكم الفيديو
⋙ 🔴 بالفيديو .. كانتي كان خجولاً في طلب الكأس للاحتفال به
⋙ بالصور.. تجدد التظاهرات المطالبة بحزمة إصلاحات بالبصرة
الأكثر شيوعا