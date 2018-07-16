اشتباكات عنيفة في شيكاغو بعد مقتل رجل برصاص الشرطة (فيديو)

2018/07/16 | 03:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات عنيفة، أعقبها احتجاج سلمي انتهى بمنطقة ساوث سايد التي تقطنها أغلبية من السود في شيكاغو، بعدما أطلقت الشرطة الرصاص على رجل اشتبهت بأنه يحمل سلاحا ناريا وأردته قتيلا.

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