🔴 لوريس : جميع الفرنسيين أبطالاً للعالم

2018/07/16 | 03:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال حارس مرمى المنتخب الفرنسي، هوجو لوريس :”جميع الفرنسيين أبطالًا للعالم، فعلنا ما يلزم على أرض الملعب لكن خلفنا كانت هناك بلدٌ بأكملها”، مُضيفاً :”لقد أظهرنا قوتنا منذ مباراة الأرجنتين، وكان من الممكن أن نودع البطولة في كل مباراة، وهذا هو ما جعلنا نبذل جهودًا أكبر والجميع كرس نفسه لخدمة المنتخب”.

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