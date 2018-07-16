🔴 هيرنانديز: قدمت كل شيء للمنتخب الفرنسي للرد على المشككين في انتمائي

2018/07/16 | 03:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال لاعب المنتخب الفرنسي، لوكاس هيرنانديز والذي كان مرشحاً للإنضمام للمنتخب الإسباني :”إنه أمرٌ لا يُصدّق، نحن لا ندرك ما حققناه، إنه إنجازٌ كبير جدًا، أعتقد أننا سندرك ذلك حين نصل إلى باريس”، مُضيفاً :”العديد من الصحفيين الفرنسيين انتقدوني لأنهم ظنوا أنني لا أشعر حقًا بالانتماء لفرنسا ولكن بمجرد أن استدعاني المدير الفني وارتديت قميص المنتخب لأول مرة كنت أعلم أنني سأقدم كل شيء حتى الموت وهذا ما حدث”

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