2018/07/16 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر يستعد نادي تشيلسي لتقديم لدفع 60 مليون يورو مقابل التعاقد مع جونزالو هيجواين، حيث سيتمد العقد لثلاث سنوات وسيحصل على 7.5 مليون يورو سنويًا.

وقد تم التعاقد مع ماوريسيو ساري، كمديرًا فنيًا لنادي تشيلسي، ولا يخفى على أحد أنه يريد أن يعيد هيجواين إلى صفوف فريقه.

ويقال أن فالي رمضاني، وكيل اللاعبين، يتوسط في إنجاز تلك الصفقة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة مفاوضات بين وكيل اللاعب والنادي حول تفاصيل الصفقة.

جريزمان: أتمنى أن أفوز بالكرة الذهبية

وبحسب مصادر إيطالية، فأن البلوز، سوف يدفعون لهيجواين 7.5 مليون يورو في السنة، ومع مكافآت تتعلق بالأداء.

فيديو - إنفانتينو: كأس العالم غير تصور العالم حول روسيا

اللاعب صاحب الـ 30 عامًا سوف يتم بيعه مقابل 60 مليون، ويوفنتوس يميل إلى البيع بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

ويذكر أن رونالدو قد أنضم إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو.

فرنسا بطلًا لكأس العالم #FRAحلقة جديدة وأخيرة من #YallaGoal مع @HHathout و @azizooghalihttps://t.co/DGFVLYzMXI

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يجهز عرضًا لضم هيجواين) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يجهز عرضًا لضم هيجواين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).