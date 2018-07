2018/07/16 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – التقطت عدسات الكاميرات طلب اللاعب ستيفن نزونزي، نجم المنتخب الفرنسي من زميله بالفريق، ثاوفين الحصول على الكأس، إلا أن نزونزي أخذ الكأس وأعطاها لنجولو كانتي الذي كان خجولاً في طلب الكأس بنفسه للالتقاط الصور معه.

Nzonzi telling the players to give kanté the trophy, then giving the trophy to him before getting a photo for himself.



What a nice guy! pic.twitter.com/wjdtz0B5e7

— – (@HazardThings) July 15, 2018

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 بالفيديو .. كانتي كان خجولاً في طلب الكأس للاحتفال به) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 بالفيديو .. كانتي كان خجولاً في طلب الكأس للاحتفال به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).