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🔴 بالفيديو .. كانتي كان خجولاً في طلب الكأس للاحتفال به
2018/07/16 | 04:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – التقطت عدسات الكاميرات طلب اللاعب ستيفن نزونزي، نجم المنتخب الفرنسي من زميله بالفريق، ثاوفين الحصول على الكأس، إلا أن نزونزي أخذ الكأس وأعطاها لنجولو كانتي الذي كان خجولاً في طلب الكأس بنفسه للالتقاط الصور معه.

Nzonzi telling the players to give kanté the trophy, then giving the trophy to him before getting a photo for himself.

What a nice guy! pic.twitter.com/wjdtz0B5e7

— – (@HazardThings) July 15, 2018

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