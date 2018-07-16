🔴 مودريتش يكمل سلسلة “الأفضل” في ليلة خيبة الأمل

2018/07/16 | 04:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – في آخر 6 نسخ من كأس العالم تحصل 6 لاعبون على جائزة أفضل لاعب في المونديال، إلا أن جميعهم كانوا خارج المنتخب الفائز باللقب، حيث أصبح أمراً اعتيادياً أن يستلم اللاعب تلك الجائزة في ليلة تعد هي خيبة الأمل بعينها بعد فقدان اللقب.

وبدأت تلك السلسلة من الظاهرة البرازيلية رونالدو في عام 1998، ومرت بـ الألماني أوليفير كان في 2002، والفرنسي زين الدين زيدان في 2006، والأوروجواياني دييجو فورلان في 2010، والأرجنتيني ليونيل ميسي في 2014، وحتى لوكا مودريتش في 2018.

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