🔴 الكشف عن سبب ارتداء جريزمان للعلم الأوروجواياني في المؤتمر الصحفي

2018/07/16 | 04:34

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هاي كورة – حمل أنطوان جريزمان، نجم المنتخب الفرنسي علم أوروجواي على كتفيه خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا، وذلك بعدما أهداه إياه أحد الصحفيين، حيث أعجبه جريزمان شكل العلم فضلاً عن حبه للأوروجواي منذ مدربه الأوروجواياني في ريال سوسيداد، مارتين لاسارتي.

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