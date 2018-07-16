إنفانتينو: لا أجد سلبيات في تقنية حكم الفيديو

2018/07/16 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويذكر أن حكم نهائي كأس العالم قد استخدم تقنية حكم الفيديو واحتسب ركلة جزاء لأنطوان جريزمان.

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