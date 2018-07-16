🔴 بعد الأبطال والمونديال .. فاران يدون اسمه بين الأساطير

2018/07/16 | 04:39

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هاي كورة – أصبح نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي، رافائيل فاران هو تاسع لاعب يتمكن من حصد بطولة كأس العالم ودوري أبطال أوروبا في عام واحد، فضلاً عن كونه رابع لاعب يبدأ وينهي نهائي البطولتين ويفوز بهما، وثاني لاعب منذ روبيرتو كارلوس عام 2002.

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