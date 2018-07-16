🔴 قصص ما وراء البطولة : هيرنانديز.. من ماتادور يُودع المونديال مبكراً إلى ديك يصيح في النهائي

2018/07/16 | 04:45

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هاي كورة – كان الظهير الأيسر للمنتخب الفرنسي، لوكاس هيرنانديز على بعد خطوة أو أخرى من الإنضمام للمنتخب الإسباني والحصول على الجنسية الإسبانية لتمثيل الماتادور في كأس العالم الذي جرت فعالياته بروسيا، إلا أنه قرر الاستجابة لقرار ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي وانضم لمعسكر الديوك وفاز بكأس العالم، بعدما كان على وشك الخروج المبكر مع اللاروخا.

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