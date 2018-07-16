ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في باكستان إلى 149 قتيلا

2018/07/16 | 04:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الباكستانية، الأحد، أن حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف مساء الجمعة تجمعا انتخابيا في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) ارتفعت الى 149 قتيلا، ليصبح بذلك ثاني أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ البلاد على الإطلاق.

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