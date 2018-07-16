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إحراق 845 سيارة على هامش الاحتفالات في فرنسا
2018/07/16 | 04:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مساء الأحد، أن أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا ليلتي الجمعة والسبت على هامش الاحتفالات بالعيد الوطني أسفرت عن إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين.

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