الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


هل تجهض 3 مليارات دولار الانتفاضة العراقية
2018/07/16 | 05:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – يسابق السياسيون ورجال الدين العراقيون الزمن لمنع انتشار الانتفاضة العراقية ووضع تحديدات لمسبباتها وحصرها بتراجع الخدمات.

بعد أن امتدت من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تجهض 3 مليارات دولار الانتفاضة العراقية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تجهض 3 مليارات دولار الانتفاضة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ نيكاكسا بطل كأس السوبر وأونال تيجيرز بطل الأبطال في المكسيك
⋙ بعد مئة يوم لانطلاقتها.. ماذا أنجزت مسيرة العودة؟
⋙ الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب مع غزة
⋙ قمة هلسنكي.. المشهد من موسكو وواشنطن
⋙ ألعاب نارية تضيء سماء موسكو لدى اختتام المونديال
بالفيديو والصور
⋙ إنفانتينو: لا أجد سلبيات في تقنية حكم الفيديو
⋙ 🔴 بالفيديو .. كانتي كان خجولاً في طلب الكأس للاحتفال به
⋙ 🔴 بالصور.. الرئيس الفرنسي يزور غرفة ملابس كرواتيا
الأكثر شيوعا