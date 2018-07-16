هل تجهض 3 مليارات دولار الانتفاضة العراقية

2018/07/16 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يسابق السياسيون ورجال الدين العراقيون الزمن لمنع انتشار الانتفاضة العراقية ووضع تحديدات لمسبباتها وحصرها بتراجع الخدمات.بعد أن امتدت من

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