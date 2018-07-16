سيناريو “لا بريكست” أصبح احتمالا واردا

2018/07/16 | 05:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حزبها المنقسم الأحد، من احتمال عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بسبب محاولات

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