الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


سيناريو “لا بريكست” أصبح احتمالا واردا
2018/07/16 | 05:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حزبها المنقسم الأحد، من احتمال عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بسبب محاولات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناريو “لا بريكست” أصبح احتمالا واردا) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناريو “لا بريكست” أصبح احتمالا واردا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ نيكاكسا بطل كأس السوبر وأونال تيجيرز بطل الأبطال في المكسيك
⋙ بعد مئة يوم لانطلاقتها.. ماذا أنجزت مسيرة العودة؟
⋙ الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب مع غزة
⋙ قمة هلسنكي.. المشهد من موسكو وواشنطن
⋙ ألعاب نارية تضيء سماء موسكو لدى اختتام المونديال
بالفيديو والصور
⋙ إنفانتينو: لا أجد سلبيات في تقنية حكم الفيديو
⋙ 🔴 بالفيديو .. كانتي كان خجولاً في طلب الكأس للاحتفال به
⋙ 🔴 بالصور.. الرئيس الفرنسي يزور غرفة ملابس كرواتيا
الأكثر شيوعا