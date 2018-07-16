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التطرف الإسلامي والنزاعات الإثنية.. مزيج متفجر في وسط مالي
2018/07/16 | 05:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيفاري (مالي) – تشكل أعمال العنف في وسط مالي آفة تنهش بلا رحمة الحجر والبشر.

فالتهديدات وسرقة المواشي وتحويل القرى إلى ركام،

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