التطرف الإسلامي والنزاعات الإثنية.. مزيج متفجر في وسط مالي

2018/07/16 | 05:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيفاري (مالي) – تشكل أعمال العنف في وسط مالي آفة تنهش بلا رحمة الحجر والبشر.فالتهديدات وسرقة المواشي وتحويل القرى إلى ركام،

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