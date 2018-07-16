مجددا.. صواريخ إسرائيلية تضرب الأراضي السورية

2018/07/16 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف الجيش الإسرائيلي بصواريخ موقعا عسكريا لجيش النظام السوري شمال مطار النيرب في محافظة حلب (شمالي البلاد) مساء الأحد، حسب الإعلام السوري.

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