مقتل 12 مدنيا على الاقل في هجوم مسلح بمالي

2018/07/16 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 12 مدنيا على الأقل في هجوم شنّه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون في شمال شرق مالي قرب الحدود مع النيجر، بحسب ما افادت السلطات المحلية.

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