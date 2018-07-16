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مقتل 12 مدنيا على الاقل في هجوم مسلح بمالي
2018/07/16 | 05:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل 12 مدنيا على الأقل في هجوم شنّه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون في شمال شرق مالي قرب الحدود مع النيجر، بحسب ما افادت السلطات المحلية.

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