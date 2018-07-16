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ألعاب نارية تضيء سماء موسكو لدى اختتام المونديال
2018/07/16 | 05:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اختتم في روسيا كأس العالم لكرة القدم بتغلب الفريق الفرنسي على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، واستمتع مشجعو كرة القدم بعرض جميل للألعاب النارية بعد انتهاء المباراة.

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