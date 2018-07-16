قمة هلسنكي.. المشهد من موسكو وواشنطن

2018/07/16 | 05:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هلسكني للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموقف ضبابي ومهتز حيال العلاقة مع موسكو.

فمنذ دخوله البيت الأبيض روجت عدة وسائل إعلام لمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما انعكس برأي كثيرين على أدائه المتعلق بفرض العقوبات الاقتصادية، في حين بقيت موسكو على موقفها المبدئي الرافض للعقوبات والداعي للحوار.

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