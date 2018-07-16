الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب مع غزة

2018/07/16 | 05:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الاسرائيلي رفع درجة التأهب في ضوء ارتفاع حدة التوتر مع قطاع غزة وقال بيان عسكري انه تم نشر بطارية إضافية من منظومة القبة الحديدية في محيط تل ابيب.

إضافة إلى استدعاء قوات احتياط لسلاح الجو.



وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد بالرد على استمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل.

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