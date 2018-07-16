بعد مئة يوم لانطلاقتها.. ماذا أنجزت مسيرة العودة؟

2018/07/16 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواظب الفلسطينية مريم أبو موسى على المشاركة في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار عن غزة منذ بدأت قبل مئة يوم وهي تحمل

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