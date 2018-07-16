نيكاكسا بطل كأس السوبر وأونال تيجيرز بطل الأبطال في المكسيك

2018/07/16 | 06:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر بدأت الحياة تدب في المكسيك مرة أخرى، إيذانا ببدء موسم جديد، حيث أقيمت بطولتي كأس السوبر وكأس الأبطال في المكسيك لتعلن عن أبطال جدد.

وأقيمت المباراتين في الولايات المتحدة الأمريكية، على أرضية ملعب ستاب هب.

كأس السوبر، وهي بطولة منذ 2014 بين أبطال مرحلتي أبرتورا وكلاوسورا بطولة الكأس لموسم 2017-18.

حيث حقق نيكاكسا بطل كلاوسورا الفوز باللقب على حساب نظيره مونتيري بطل الأبرتورا بهدف نظيف، ليصبح خامس نادي يحقق اللقب.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق رييس كوردوفا في الدقيقة 26 من انفراد تام بحارس المرمى ليحجز اللقب لفريقه.

La #SuperCopa2018 se va con nosotros a Aguascalientes.



¡Vamos, Necaxa! #ConElRayoEnElCorazón ⚡️ pic.twitter.com/kOWuTIeKVs

— Club Necaxa ⚡ (@ClubNecaxa) July 16, 2018وفي كأس الأبطال، والتي أقيمت بين أونال تيجيرز بطل مرحلة أبرتورا الدوري المكسيكي وسانتوس لاجونا بطل مرحلة كلاوسورا لموسم 2017-18.

انتهت بتتويج النمور باللقب الثالث في تاريخه وعلى التوالي بالفوز برباعية نظيفة على سانتوس لاجونا.

نجوم الكرة الإيطالية كانت حاضرة 😍#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/I44zV78PZq

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018الفرنسي أندريه بيير جينياك أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، ليعوض زملائه، جايدو بيزارو وخافيير أكينو النتيجة بهدفين قبل نهاية الشوط الأول في الدقائق 42 و45.

وفي الشوط الثاني سجل زيلاريين هدف أونال الثالث وأنهى جينياك المباراة بالهدف الرابع قبل ربع ساعة على نهايتها.

ENHORABUENA @TigresOficial 👏👏👏👏CAMPEÓN 👑 de #CampeónDeCampeones2018 de la #LIGABancomerMX ⚽ #SienteTuLiga ⚽ #AbrazadosPorElFutbol pic.twitter.com/JrW0aEpirv

— LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) July 16, 2018ويعد شيفاز جوادالاخارا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب، وسيلتقي أونال تيجيرز مع تورنتو بطل الدوري الأمريكي 2017، في بطولة كأس الأبطال والتي تقام لأول مرة إثر التعاون بين الاتحادين الأمريكي والمكسيكي.

وسيقام اللقاء في التاسع عشر من سبتمبر المقبل على أرضية ملعب BMO معقل الفريق بمدينة تورنتو الكندية.





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