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الكشف عن خطة لإجلاء
2018/07/16 | 06:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مصادر ذات صلة، أن الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، لا سيما بريطانيا وفرنسا، تناقش خطة لإجلاء أعضاء منظمة "الخوذ البيض" وعائلاتهم من سوريا، وجاء ذلك وفقا لقناة "سي إن إن".

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